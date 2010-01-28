Занимаюсь литературным редактированием, корректорской правкой текстов уже около 2 лет. Пробую себя в рерайтинге и копирайтинге. Люблю родной язык и надеюсь, что моя работа станет посильным вкладом в повышение общего уровня грамотности сетевых и печатных текстов.

Высшее образование - историко-филологическое (Новгородский Государственный университет. Г. Великий Новгород). Дополнительное образование - курсы корректоров, курсы редакторов (Литературный институт им. А. М. Горького. Г. Москва)

Буду рада сотрудничеству с Вами.

Email: [email protected]

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