Lutskov_Web

Качественно и с душой - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным и красивым кодом.Vue.js Nuxt.js БЭМ , Flexbox, Grid,Адаптивность, JS and Jquerry

﻿Моя цель качество.

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Род занятий

Я могу сделать :

Макеты сайтов любой сложности. Форматы макетов PSD и Figma.

Разработка сайтов на фреймворке Vue.js / Nuxt.js

Используя HTML (Методолигия БЭМ, Валидный и семантически правильный код).

CSS(Все современные техники работы с CSS3:Preprocessor SCSS// Grid // Flex // Mediaqueries//JS

Буду рад знакомству и партнёрству.