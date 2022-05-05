Lutskov_Web

Качественно и с душой - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным и красивым кодом.Vue.js Nuxt.js БЭМ , Flexbox, Grid,Адаптивность, JS and Jquerry
Моя цель качество.
Telegram:@Lutskov
inst:@maks_lutskov
Род занятийЯ могу сделать :
Макеты сайтов любой сложности. Форматы макетов PSD и Figma.
Разработка сайтов на фреймворке Vue.js / Nuxt.js
Используя HTML (Методолигия БЭМ, Валидный и семантически правильный код).
CSS(Все современные техники работы с CSS3:Preprocessor SCSS// Grid // Flex // Mediaqueries//JS
Буду рад знакомству и партнёрству.