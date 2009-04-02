Опыт работы

2-3 года

ООО "Стройка Века", с июня 2007 по настоящее время

Должность:Менеджер по продажам

Общение с имеющимися клиентами

Поиск новых клиентов

Ведение переговоров

Мониторинг цен по городу‚ и регулирование продажной цены

Закупка и поставка материалов на место выгрузки

Составление заявок на поставку Выставление счетов

Найм автотранспорта

Заключение договора на поставку материалов

Федеральная сеть магазинов бытовой техники и электроники "Эксперт", с августа 2006 по июнь 2007

Должность:Продавец-консультант

Общение с покупателями

Ответ на входящие звонки‚ и дача консультаций по телефону Ведение покупателя с момента выяснения его потребностей‚ и до совершения успешной продажи

Профессиональные навыки:

Windows‚ Microsoft Word‚ Microsoft Excel‚ internet – уверенный пользователь

Опыт активных продаж‚ сопровождение сделок‚ подготовка документов

Работа с программой 1С "Предприятие"

Образование

Основное — высшее

Московский государственный социальный университет‚ Факультет "Юриспруденция"(высшее), с 2002 по 2005

Специальность:Юриспруденция

Железногорский горно-металлургический колледж‚ факультет "Правоведение"(среднее-специальное), с 1999 по 2002

Специальность:Правоведение

О себе:

Самостоятелен; целеустремлен; ответственен; общителен; аккуратен; коммуникабелен; легко обучаем.