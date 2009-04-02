Опыт работы
2-3 года
ООО "Стройка Века", с июня 2007 по настоящее время
Должность:Менеджер по продажам
Общение с имеющимися клиентами
Поиск новых клиентов
Ведение переговоров
Мониторинг цен по городу‚ и регулирование продажной цены
Закупка и поставка материалов на место выгрузки
Составление заявок на поставку Выставление счетов
Найм автотранспорта
Заключение договора на поставку материалов
Федеральная сеть магазинов бытовой техники и электроники "Эксперт", с августа 2006 по июнь 2007
Должность:Продавец-консультант
Общение с покупателями
Ответ на входящие звонки‚ и дача консультаций по телефону Ведение покупателя с момента выяснения его потребностей‚ и до совершения успешной продажи
Профессиональные навыки:
Windows‚ Microsoft Word‚ Microsoft Excel‚ internet – уверенный пользователь
Опыт активных продаж‚ сопровождение сделок‚ подготовка документов
Работа с программой 1С "Предприятие"
Образование
Основное — высшее
Московский государственный социальный университет‚ Факультет "Юриспруденция"(высшее), с 2002 по 2005
Специальность:Юриспруденция
Железногорский горно-металлургический колледж‚ факультет "Правоведение"(среднее-специальное), с 1999 по 2002
Специальность:Правоведение
О себе:
Самостоятелен; целеустремлен; ответственен; общителен; аккуратен; коммуникабелен; легко обучаем.