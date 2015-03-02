Продвижение сайтов, контекстная реклама, SMM

Успешный опыт работы в SEO и веб-разработке более 7 лет.

С каждым месяцем наше портфолио пополняется, вместе с этим наш профессионализм растет. Мы в курсе всех изменений и новинок в мире SEO.

Продвижение сайта для нас понятие многогранное, каждый клиент получает индивидуальное предложение, которое совпадает с его целями и возможностями. Мы НЕ предлагаем продвижение проекта всем по одной схеме, стратегия разрабатывается отдельно после его глубокого анализа.

Система которую мы прорабатываем до того как браться за работу:

брифинг с Заказчиком

общий анализ тематики бизнеса Заказчика

конкуренты - анализ стратегии успешных результатов

анализ семантики

аудит сайта, соответствие требованиям поисковых систем, юзабилити

подготовка коммерческого предложения с полным учетом выше указанной информации

Разработка сайтов любой сложности. Яркие, многофункциональные, простые в использовании - учтем любое Ваше пожелание и современность стиля.

Сделаем:

сайт визитка - от 200 у.е.

корпоративный сайт - от 350 у.е.

интернет-магазин - от 500 у.е.

другие веб работы.

Презентация услуг

http://luxsite.com.ua/presentation-LuxSite.pdf