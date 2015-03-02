Lux-Site

Александр Lux-Site

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Продвижение сайтов, контекстная реклама, SMM

Успешный опыт работы в SEO и веб-разработке более 7 лет.

С каждым месяцем наше портфолио пополняется, вместе с этим наш профессионализм растет. Мы в курсе всех изменений и новинок в мире SEO.

Продвижение сайта для нас понятие многогранное, каждый клиент получает индивидуальное предложение, которое совпадает с его целями и возможностями. Мы НЕ предлагаем продвижение проекта всем по одной схеме, стратегия разрабатывается отдельно после его глубокого анализа.

Система которую мы прорабатываем до того как браться за работу:

  • брифинг с Заказчиком
  • общий анализ тематики бизнеса Заказчика
  • конкуренты - анализ стратегии успешных результатов
  • анализ семантики
  • аудит сайта, соответствие требованиям поисковых систем, юзабилити
  • подготовка коммерческого предложения с полным учетом выше указанной информации
Разработка сайтов любой сложности. Яркие, многофункциональные, простые в использовании - учтем любое Ваше пожелание и современность стиля.

Сделаем:

  • сайт визитка - от 200 у.е.
  • корпоративный сайт - от 350 у.е.
  • интернет-магазин - от 500 у.е.
  • другие веб работы.
Наше портфолио http://www.weblancer.net/users/Lux-Site/portfolio/?category_id=36 .

Презентация услуг

http://luxsite.com.ua/presentation-LuxSite.pdf

Портфолио

Отзывы заказчиков

dominions
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$63
10 баллов
10 лет назад
Доработка функционала на symphony 2
Отличные программисты. Не гнут цену, качественно и в короткий срок решают задачи. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую.
Приятно было работать. Корректная постановка задачи, оперативная связь и оплата - все, как и договаривались! Рекомендую.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
нет отзывов
$5/час
от $50от 10 часов
#262
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#333