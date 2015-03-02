Продвижение сайтов, контекстная реклама, SMM
Успешный опыт работы в SEO и веб-разработке более 7 лет.
С каждым месяцем наше портфолио пополняется, вместе с этим наш профессионализм растет. Мы в курсе всех изменений и новинок в мире SEO.
Продвижение сайта для нас понятие многогранное, каждый клиент получает индивидуальное предложение, которое совпадает с его целями и возможностями. Мы НЕ предлагаем продвижение проекта всем по одной схеме, стратегия разрабатывается отдельно после его глубокого анализа.
Система которую мы прорабатываем до того как браться за работу:
- брифинг с Заказчиком
- общий анализ тематики бизнеса Заказчика
- конкуренты - анализ стратегии успешных результатов
- анализ семантики
- аудит сайта, соответствие требованиям поисковых систем, юзабилити
- подготовка коммерческого предложения с полным учетом выше указанной информации
Сделаем:
- сайт визитка - от 200 у.е.
- корпоративный сайт - от 350 у.е.
- интернет-магазин - от 500 у.е.
- другие веб работы.
Презентация услуг
Портфолио
- Сайт грузоперевозок «MovEx»360 просмотров
Отзывы заказчиков
$63
10 баллов
10 лет назад
Отличные программисты. Не гнут цену, качественно и в короткий срок решают задачи. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было работать. Корректная постановка задачи, оперативная связь и оплата - все, как и договаривались! Рекомендую.
Контекстная реклама
нет отзывов
$5/час
от $50от 10 часов
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#333