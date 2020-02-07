Luxuryfine

Таргетолог и начинающий SMM-менеджер

Здравствуйте,меня зовут Константин и я начинающий SMM-менеджер таргетолог,имею опыт работы в товарном бизнесе.

ПредлагаюВам свои услуги 🔥:

Настройка таргетированной рекламы

Разработка целевой аудитории

Создание креативов

Написание текста по алгориму AIDA

Приведу клиентов.

Зделаюэто всё бесплатно для получения опыта (кроме рекламного бюджета). РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН➕.Скину кейсы и отвечу на все Ваши вопросы в личных сообщениях.