Luxuryfine

Константин Тищенко LuxuryfineLuxuryfine
23 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Таргетолог и начинающий SMM-менеджер
Здравствуйте,меня зовут Константин и я начинающий SMM-менеджер таргетолог,имею опыт работы в товарном бизнесе.
ПредлагаюВам свои услуги 🔥:
Настройка таргетированной рекламы
Разработка целевой аудитории
Создание креативов
Написание текста по алгориму AIDA
Приведу клиентов.
Зделаюэто всё бесплатно для получения опыта (кроме рекламного бюджета). РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН➕.Скину кейсы и отвечу на все Ваши вопросы в личных сообщениях.