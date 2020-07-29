Транскрибация (перевод содержания аудио- , видеофайла в текстовый формат ) и набор текста любой сложности

Транскрибация (перевод содержания аудио- , видеофайла в текстовый формат ), набор текста, с аудио, видео носителей, PDF и т.д. Опыт более 10 лет транскрибации, редактирования, коррекции текста любой тематики. Медицина, техника, продукты питания, фармацевтика, мода, литература, бизнес, инвестиционная, банковская, юридическая деятельность и т.д. Умение гуглить названия препаратов/болезней/непонятные термины

Набор текста очень быстро и в короткие сроки. Грамотный русский язык. Ответственность.