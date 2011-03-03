ОФОРМЛЕНИЕ ( ДИЗАЙН ) ГРУПП ВКОНТАКТЕ

Предлагаю широкий спектр услуг по оформлению и дизайну Ваших групп [В]контакте . Работы любой сложности, в короткие сроки, за низкую цену. С кажным клиентом условия оформления обсуждаются индивидуально.

Делаю качественный дизайн в вашей группе, при необходимости создаю дополнительные страницы и превращаю вашу группу в целый отдельный сайт.

Цены вы можете посмотреть тут http://vkontakte.ru/page-19352147_28644713

Моя группа- http://vkontakte.ru/club19352147

По всем вопросам обращаться сюда : http://vkontakte.ru/lvindepress