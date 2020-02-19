Копирайт, рерайт, реферат, диплом.

Магистр по направлению "Молекулярная биофизика и физика полимеров", Ваковская статья на тему "Модель подготовки специалиста на основе принципов дуального обучения" вестник волгоградского института бизнеса. Выпуск 4(45) ноябрь. 2018 год.

Психодидактика высшего и среднего образования. Статья" Психодидактика в преподовании физики" (под девичьей фамилии" Сафина").

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