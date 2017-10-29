LydiaShape

Дипломированный переводчик 🤓📝английского языка ‼ADVANCED уровень‼ Каждодневная практика с носителями‼ 🇺

Предлагаю услуги по переводу статей, озвучек и художественных текстов по ниже перечисленным рубрикам:

1. fashion & beauty industry Индустрия красоты и моды

2.  food & gastronomy  Все о еде, гастрономии, кулинарии

3.  dieting  Диетология

4.  Family building  Семья

5. restaurant &hotel industry Ресторанно -гостиничный бизнес

6. ⚽ sports ⚽ Все о спорте

‼Написание статей на заданную тему‼ Копирайтинг!!