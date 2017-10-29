LydiaShape

Лидия Шаповалова LydiaShape

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дипломированный переводчик &#129299;&#128221;английского языка &#8252;ADVANCED уровень&#8252; Каждодневная практика с носителями&#8252; &#127482;

Предлагаю услуги по переводу статей, озвучек и художественных текстов по ниже перечисленным рубрикам: 

1. fashion & beauty industry Индустрия красоты и моды 

2.  food & gastronomy   Все о еде, гастрономии, кулинарии

3.  dieting  Диетология

4.  Family building  Семья

5. restaurant &hotel industry Ресторанно -гостиничный бизнес  

6. ⚽ sports ⚽ Все о спорте

‼Написание статей на заданную тему‼ Копирайтинг!!

Написание статей