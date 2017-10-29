LydiaShape

Дипломированный переводчик 🤓📝английского языка ‼ADVANCED уровень‼ Каждодневная практика с носителями‼ 🇺
Предлагаю услуги по переводу статей, озвучек и художественных текстов по ниже перечисленным рубрикам:
1. fashion & beauty industry Индустрия красоты и моды
2. food & gastronomy Все о еде, гастрономии, кулинарии
3. dieting Диетология
4. Family building Семья
5. restaurant &hotel industry Ресторанно -гостиничный бизнес
6. ⚽ sports ⚽ Все о спорте
‼Написание статей на заданную тему‼ Копирайтинг!!
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