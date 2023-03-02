Lydmila_17

Привіт! Я хочу працювати
Я мама в декреті.
Вивчаю заробіток в сучасних реаліях життя, та зовсім без досвіду роботи в інтернеті.
Хочу почати з перекладу текстів з російської на українську мову.
Нажаль англійську знаю погано, але могла б працювати через перекладач гугл.
Мені подобається вчитися новому. Я відповідальна і обіцяю виконувати дану мені роботу в зазначені строки та вимоги які були встановлені.
Можу працювати з смартфону чи планшету з вільним графіком.
Буду дійсно рада співпраці не лише для заробітку, а і для реалізаціїї себе для роботи онлайн.