Lydmila_17

Привіт! Я хочу працювати

Я мама в декреті.

Вивчаю заробіток в сучасних реаліях життя, та зовсім без досвіду роботи в інтернеті.

Хочу почати з перекладу текстів з російської на українську мову.

Нажаль англійську знаю погано, але могла б працювати через перекладач гугл.

Мені подобається вчитися новому. Я відповідальна і обіцяю виконувати дану мені роботу в зазначені строки та вимоги які були встановлені.

Можу працювати з смартфону чи планшету з вільним графіком.

Буду дійсно рада співпраці не лише для заробітку, а і для реалізаціїї себе для роботи онлайн.