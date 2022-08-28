Копирайтинг, ретушь

Высшее литературное образование в связке с долгим и увлекательным профильным обучением по разным направлениям интернет-маркетинга делают из меня прекрасного копирайтера, который может написать текст о чем угодно, от статей о пластиковых окнах вплоть до сценария кино для взрослых. Свободное знание английского языка тоже щедро добавляет баллов к моей рабочей карме.

Помимо того, свободно владею большинством востребованных программ из пакета Adobe и весьма сильна в художественной ретуши фотографий.