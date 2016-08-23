Талантливый копирайтер

Многие ли копирайтеры берутся за медицинскую тематику? Я ее обожаю.

Многие ли копирайтеры при написании статей на вышеупомянутую тематику обращаются к научным исследованиям? Я им доверяю куда больше, чем произведениями своих коллег-предшественников.

Многие ли копирайтеры при всем вышеперечисленном готовы работать и с другими тематиками, справляясь с ними так же блестяще? За 6 лет я подружилась с множеством тем.

Пора заказать у меня текст и убедиться в моей уникальности!

Коротко об опыте:

Я работала с такими крупными проектами, как "Пробирка", "Грекомания", "Тонкости туризма", "Мосмедпортал".

4 года вела экономический раздел новостного портала "Диверсант.ру".

Сотрудничаю с ссылочными биржами.

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