Корректор, редактор

Филологическое образование, опыт удаленной работы корректором 3 года.

Владею Английским языком на среднем уровне (достаточно для уточнения смысла переведенного в спорных предложениях).

Отлично владею ПК, сейчас работаю преимущественно Word, Excel, Trados, Acrobat Professional, знаю верстку (Pagemker, Word). Врожденная грамотность, чувство слога и стиля, опыт литературного редактирования текстов.

В прошлом также дизайнер-верстальщик.

В настоящем считаюсь хорошим ответственным работником в московской компании по локализации (при желании фирму могу назвать при личной переписке). Тип корректируемых текстов - от технических и компьютерных до художественных.

Интернет - выделенный, безлимитный.

e-mail: [email protected]

ICQ: 325093886