Корректор, редактор
Филологическое образование, опыт удаленной работы корректором 3 года.
Владею Английским языком на среднем уровне (достаточно для уточнения смысла переведенного в спорных предложениях).
Отлично владею ПК, сейчас работаю преимущественно Word, Excel, Trados, Acrobat Professional, знаю верстку (Pagemker, Word). Врожденная грамотность, чувство слога и стиля, опыт литературного редактирования текстов.
В прошлом также дизайнер-верстальщик.
В настоящем считаюсь хорошим ответственным работником в московской компании по локализации (при желании фирму могу назвать при личной переписке). Тип корректируемых текстов - от технических и компьютерных до художественных.
Интернет - выделенный, безлимитный.
e-mail: [email protected]
ICQ: 325093886
Действие аккаунта приостановлено!