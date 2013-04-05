Lynxthebest

Web-программист, помощник web-программиста

Юркин Владимир Николаевич

Дата рождения 1985

Город Оса, улица Школьная, дом 38

Контакты тел 89082582253

Пожелание к будущей работе Должность веб-программиста

Опыт работы 3 года

ФГУП Почта России Осинский почтамт

Должность Инженер-программист

Должностные обязанности обслуживание компьютеров, установка и обновление ПО, обслуживание ККМ, ведение налоговой документации связанной с ККМ, обслуживание серверов, техническая поддержка.

Интернет-проекты над которыми работал 1. http://ms-osa.ru/

Роль в проекте: web-программист

Использованные технологии: PHP, CSS, JavaScript (jquery библиотека)

Разработка сайта. Дизайн от заказчика. Оплата 8 т. руб. за выполненную работу.

2. http://opuosa.w6.ru/

Роль в проекте: web-программист

Использованные технологии: PHP, CSS, JavaScript

Разбор CMS Drupal, написание дополнительных модулей

Образование Основное — среднее-специальное

Осинское педагогическое училище

Годы учебы: 2003-2007

Специальность: Учитель начальных классов и информатики

Дополнительное образование Неполное высшее. Региональный финансово-экономический институт. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Профессиональные навыки Разработка сайтов.

Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.

знание языков программирования: Autoit, HTML, PHP, построение SQL запросов, немного JavaScript

Деловые качества Ответственность, коммуникабельность, аккуратность, целеустремленность, желание получить новые навыки, умения.