Lynxthebest

Юркин Владимир Николаевич
Дата рождения 1985
Город Оса, улица Школьная, дом 38
Контакты тел 89082582253
Пожелание к будущей работе Должность веб-программиста
Опыт работы 3 года
ФГУП Почта России Осинский почтамт
Должность Инженер-программист
Должностные обязанности обслуживание компьютеров, установка и обновление ПО, обслуживание ККМ, ведение налоговой документации связанной с ККМ, обслуживание серверов, техническая поддержка.
Интернет-проекты над которыми работал 1. http://ms-osa.ru/
Роль в проекте: web-программист
Использованные технологии: PHP, CSS, JavaScript (jquery библиотека)
Разработка сайта. Дизайн от заказчика. Оплата 8 т. руб. за выполненную работу.
Роль в проекте: web-программист
Использованные технологии: PHP, CSS, JavaScript
Разбор CMS Drupal, написание дополнительных модулей
Образование Основное — среднее-специальное
Осинское педагогическое училище
Годы учебы: 2003-2007
Специальность: Учитель начальных классов и информатики
Дополнительное образование Неполное высшее. Региональный финансово-экономический институт. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Профессиональные навыки Разработка сайтов.
Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.
знание языков программирования: Autoit, HTML, PHP, построение SQL запросов, немного JavaScript
Деловые качества Ответственность, коммуникабельность, аккуратность, целеустремленность, желание получить новые навыки, умения.