Дорого. Быстро. Качественно.
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Разработка JavaScript, jQuery, ajax, js для web....
Работа с различными видами графики и мультимедиа.
Профессиональная крос-вёрстка html, валидность, ie6+
Создание сайтов, блогов, визиток, интернет-магазинов и
всевозможных скриптов. (вёрстка//код//графика)
Серпом – рубим, молотом – бьём, работа не стоит на месте....
Дорого. Быстро. Качественно.
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- Проект "В Красном Контакте"153 просмотра