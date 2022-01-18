LyonSH

Эдуард LyonSH

 
35 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дорого. Быстро. Качественно.

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Разработка JavaScript, jQuery, ajax, js для web....

Работа с различными видами графики и мультимедиа.

Профессиональная крос-вёрстка html, валидность, ie6+

Создание сайтов, блогов, визиток, интернет-магазинов и

всевозможных скриптов. (вёрстка//код//графика)

Серпом – рубим, молотом – бьём, работа не стоит на месте....

Дорого. Быстро. Качественно.

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JavascriptHTMLjQueryAjax
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