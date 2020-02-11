Монтаж видео в Adobe Premier Pro и Camtasia studio 9 Pro

Здравствуйте, я занимаюсь монтажем в Camtasia studio 9 и Adobe Premier Pro. Выполнил уже более 15 заказов, все заказчик были довольны. Выполняю все качественно и в срок. Очень люблю свою работу.

Мое портфолио - https://drive.google.com/drive/folders/1ofWIuc7epnO3OKKyaCFx4hDuP9naza9D

Вы можете заказать: удаление легкой тряски камеры, цветокоррекцию, склейку, удаление лишнего шума, добавление текста, анимированные примечание (плашки), наложение музыки на видео, горячие точки(добавление кликабельных ссылок на видео), переходы и тому подобное.

Все правки бесплатны.

Срок выполнения от 1 дня ( в зависимости от объём и сложности). Тема не важна.

Для заказа Вам потребуются:

Материал. Например: футажи, музыка, аудио, видео, фото и т. д.

Задание. Если задания нет, то желательно, что бы Вы подробно описали, что хотите увидеть в результате.

Объем услуги: 15 минут

Если Вас заинтересовало мое предложение пишите. Буду рад помочь Вам.