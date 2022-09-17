Профессиональный ретушер
Я профессиональный ретушер. Умею работать со всеми направлениями в фотографии, самое любимое - это fashion. Каждый год повышаю свою квалификацию проходя различные курсы.
Хорошо работаю в технике частотного разложения, по запросу клиента, но сама же больше люблю более натуральную ретушь за счет техники D&B. Умею работать с каналами и яркостными масками, обожаю работать с цветом, могу выполнить любую цветокоррекцию по вашему референсу.
Так же отлично справляюсь с технической ретушью: замена фота, обтравка обЪекта, удаление водяных знаков, замена цвета изделия.
Очень ответственно отношусь к деталям и довожу фото до совершенства.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Предметная ретушь1 просмотр
- Предметная ретушь1 просмотр
- Ретушь волос1 просмотр
- Замена цвета изделия1 просмотр
- Бьюти ретушь1 просмотр