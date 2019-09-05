LyubaFefelova

Редактор-корректор; Продвижение в Instagram; Контекстная реклама - Яндекс. Директ

Привет! Я филолог по образованию и SMM-щик по увлечению. Приведу в порядок Ваш текст или напишу его сама. Качественно оформлю профиль в Instagram и с удовольствием займусь его продвижением с помощью таргетированной рекламы. Постоянно учусь - это моё любимое занятие.

Уже три года занимаюсь продажами через интернет на основном месте работы: наш основной профиль - туризм, поэтому в мои обязанности входит продвижение не только через социальные сети, но и через электронные площадки бронирования - в профессиональной сфере - E-commerce.

С удовольствием обсужу детали сотрудничества именно с Вами - пишите, я всегда на связи!

Хорошего дня!