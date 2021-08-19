Web-дизайн | Обработка фото

Добрый день!

Давайте знакомиться) Я сертифицированный веб-дизайнер. До этого 7 лет работала в фотостудии. Постоянно развиваюсь по своей специализации. Упакую вашу идею на сайт!

Создам дизайн сайта в эстетике минимализма с грамотной логической структурой лендинг, сайт-визитка, портфолио, интернет-магазин, другие многостраничные сайты. Верстка на Тильде с адаптации под мобильные устройства.

Обработаю ваши фото: ретушь кожи, удаление фона, замена цвета, тонирование, коллажи.

Разработаю визитки, листовки для печати, превью, баннеры для соц. сетей и т.п.

Работаю в графических редакторах: Adobe Photoshop, Figma, Affinity Designer, Canva. Знакома с типографикой. Слежу за трендами. Соблюдаю дедлайны.