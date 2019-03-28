Lyubimova_Elena

Елена Любимова Lyubimova_Elena

 
52 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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  • Корпоративный фильм

    У нас есть набросок сценария корпоративного поздравительного фильма, который надо преобразовать в полноценный сценарий. далее - создать фильм на 3 минуты +\- 20 сек, поздравительный, с рассказом о ценностях компании. Исходники - фото, видео, но ...

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг для товарной линейки продукции для домашних питомцев

    Добрый день! Я представляю крупнейшего в РФ производителя ветеринарных препаратов. Нужно сделать [b]хороший[/b] лендинг для одной из линейки товаров (большой линейки). Тема - товары для домашних питомцев от нашего зарубежного партнера. Хорошо, если у вас ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перепечатать текст из фото в табличку

    Естьфотографии каталогов (2 шт, 270 и 160 полос, по 2-3 адреса на полосе), надо сделать табличку Excel "название компании - e-mail" Нужна качественная работа, будет проверка, оформление по договору ГПХ, без документов не работаем.

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать эскиз памятника ветеринарному врачу

    Уважаемые художники, нужна ваша помощь! Я представляю ветеринарную компанию. В этом году мы хотим изготовить и установить памятник ветеринарному врачу, возможно военному ветеринарному врачу (так как год 75-летия Великой Отечественной войны). Нужен  карандашный (черновой)  эскиз памятника, который бы отражал идею.   С ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуал для календаря, сложно, стильно, нужна отрисованная иллюстрация

    Необходимо сделать 4 стилизованные иллюстрации для корпоративного календаря, в стиле раскрасок Дудли. Подробное ТЗ в личку. Работаем только по договору, только с гражданами РФ.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн приглашений на мероприятие

    Нужно изготовить дизайн приглашений на мероприятия - две научные международные конференции. Пример во вложении, это приглашение на прошлое мероприятие нас устроило. Сделать примерно в таком же стиле.  Исходники предоставляем, нужна красивая идея. Сроки сжатые, оплата по ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать 3D изображение

    Надо сделать 3D изображение ушных бирок для животных, 6 штук.  Фото одной части бирки во вложении, именно ее и надо отрисовать в 3D.  Надо побыстрее.  Оплата по договору с выплатой всех налогов.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Фото

    Нужна репортажная съемка в Светлогорске Калининградской области 17-19 апреля 2019 года. Только для тех, кто там живет! Присылайте портфолио, пожалуйста!  Работа на мероприятии http://www.vet-kongress.com/

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    5 лет назад