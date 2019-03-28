Lyubimova_Elena

У нас есть набросок сценария корпоративного поздравительного фильма, который надо преобразовать в полноценный сценарий. далее - создать фильм на 3 минуты +\- 20 сек, поздравительный, с рассказом о ценностях компании. Исходники - фото, видео, но ...
Елена Любимова Lyubimova_ElenaLyubimova_Elena
- Видеомонтаж18 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Я представляю крупнейшего в РФ производителя ветеринарных препаратов. Нужно сделать [b]хороший[/b] лендинг для одной из линейки товаров (большой линейки). Тема - товары для домашних питомцев от нашего зарубежного партнера. Хорошо, если у вас ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует определенная сфера, пишите стоимость за 1000 адресов.Базы данных8 заявокЗакрыт4 года назад
Естьфотографии каталогов (2 шт, 270 и 160 полос, по 2-3 адреса на полосе), надо сделать табличку Excel "название компании - e-mail" Нужна качественная работа, будет проверка, оформление по договору ГПХ, без документов не работаем.Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт4 года назад
Уважаемые художники, нужна ваша помощь! Я представляю ветеринарную компанию. В этом году мы хотим изготовить и установить памятник ветеринарному врачу, возможно военному ветеринарному врачу (так как год 75-летия Великой Отечественной войны). Нужен карандашный (черновой) эскиз памятника, который бы отражал идею. С ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать 4 стилизованные иллюстрации для корпоративного календаря, в стиле раскрасок Дудли. Подробное ТЗ в личку. Работаем только по договору, только с гражданами РФ.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно изготовить дизайн приглашений на мероприятия - две научные международные конференции. Пример во вложении, это приглашение на прошлое мероприятие нас устроило. Сделать примерно в таком же стиле. Исходники предоставляем, нужна красивая идея. Сроки сжатые, оплата по ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт4 года назад
Надо сделать 3D изображение ушных бирок для животных, 6 штук. Фото одной части бирки во вложении, именно ее и надо отрисовать в 3D. Надо побыстрее. Оплата по договору с выплатой всех налогов.3D-графика15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна репортажная съемка в Светлогорске Калининградской области 17-19 апреля 2019 года. Только для тех, кто там живет! Присылайте портфолио, пожалуйста! Работа на мероприятии http://www.vet-kongress.com/Фотосъемканет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен красивый мужской голос. Озвучка ролика о компании на 6-7 минут. Срочно!Озвучивание7 заявокЗакрыт5 лет назад