Фрилансер, набор текста с аудио/видео.

Я сделаю транскрибацию (расшифровку) вашей аудио и видеозаписи. Грамотно и очень быстро перепечатаю текст. Выполняю расшифровку с обязательным соблюдением правил русского языка. Работаю ответственно и качественно

Если есть какие-то пожелания вы можете их указать. К работе приступаю сразу после получения заказа. Можете оставлять заказ и я сделаю вам качественную работу.

Нужно для заказа: для заказа от покупателя нужен аудио или видео файл любого формата, который необходимо расшифровать.