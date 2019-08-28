Lyubov_Kushnir

Быстро. Четко. Вовремя.
Мне 27 и я люблю писать. Много, быстро, качественно и со смыслом.
- Образование - высшее, экономическое.
- Есть опыт в работе с WordPress (подготовка статей к публикации, заполнение метатегов, подбор и редактирование фото).
- Хорошо владею украинским, российским языками
- Хорошо знаю, что такое таймменеджмент, поэтому всегда сдаю работу в срок
- интерьер
- кулинария
- бухгалтерские услуги
- психология (сексология)
- другие темы (косметика, бизнес, авто, недвижимость, отношения...)