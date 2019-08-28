Lyubov_Kushnir

Быстро. Четко. Вовремя.

Мне 27 и я люблю писать. Много, быстро, качественно и со смыслом.

Образование - высшее, экономическое.

Есть опыт в работе с WordPress (подготовка статей к публикации, заполнение метатегов, подбор и редактирование фото).

Хорошо владею украинским, российским языками

Хорошо знаю, что такое таймменеджмент, поэтому всегда сдаю работу в срок

Пишу тексты на разную тематику.

интерьер

кулинария

бухгалтерские услуги

психология (сексология)

другие темы (косметика, бизнес, авто, недвижимость, отношения...)

готова писать на любые темы, жду Ваших идей