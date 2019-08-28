Lyubov_Kushnir

Любовь Lyubov_Kushnir

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Быстро. Четко. Вовремя.

Мне 27 и я люблю писать. Много, быстро, качественно и со смыслом.

  • Образование - высшее, экономическое.
  • Есть опыт в работе с WordPress (подготовка статей к публикации, заполнение метатегов, подбор и редактирование фото).
  • Хорошо владею украинским, российским языками
  • Хорошо знаю, что такое таймменеджмент, поэтому всегда сдаю работу в срок
Пишу тексты на разную тематику. 

  • интерьер
  • кулинария
  • бухгалтерские услуги
  • психология (сексология)
  • другие темы (косметика, бизнес, авто, недвижимость, отношения...)
готова писать на любые темы, жду Ваших идей