Lyud-milo4ka

Дизайн, верстка, препресс, бильдредактор, предметный фотограф, фуд-фотограф

Ищу только удаленную работу на длительный срок

в связи декретным отпуском по уходу за близнецами

Интересует дизайн и верстка периодических изданий и книг

Примерная стоимость услуг: 36 полос журнала А4 формат 6000 руб

(дизайн, верстка, подбор фотографий и графики цветокоррекция, обложка)

сроки верстки 5 дней при условии готовности всех материалов

в неделю могу делать до 108 полос

В полиграфии с 1997 года

2011 по н/в Компания "Sales-Kit"

Дизайн полиграфической продукции, рекламы, POSM-материалов и подготовка их в печать. Фотограф - предметная съемка. Бльдредактор.

2002 по 2010 Рекламное агентство "Актив Пресс"

Дизайн рекламы. Изготовление рекламных модулей и подготовка их в печать.

2001 по 2002 Издательский дом «Высокий сезон»

Художественное оформление и верстка журналов «Горячая линия. Туризм» и «Чук&Гек».

Должность – художник.

2000 по 2001 Финский печатный салон Multiprint

Оперативная верстка, спуск полос, дизайн.

1999 по 2000 Англоязычная газета The Russian Journal

Макетирование издания, верстка. Должность - верстальщица.

1997 по 1999 Редакция журнала «Новое Время»

Дизайн обложек, сканирование, верстка журналов «Новое Время» и New Time

Должность – верстальщица, оператор сканирования.

1997 по н/в Работа по договору

Type-market, «Пилот+», «Эксмо», «Ниола-Пресс», «Интерьер Дизайн», «100% Кухни», «100% Ванные», «Дошкольное воспитание» и другие