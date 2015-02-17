Lyud-milo4ka

Ищу только удаленную работу на длительный срок
в связи декретным отпуском по уходу за близнецами
Интересует дизайн и верстка периодических изданий и книг
Примерная стоимость услуг: 36 полос журнала А4 формат 6000 руб
(дизайн, верстка, подбор фотографий и графики цветокоррекция, обложка)
сроки верстки 5 дней при условии готовности всех материалов
в неделю могу делать до 108 полос
В полиграфии с 1997 года
2011 по н/в Компания "Sales-Kit"
Дизайн полиграфической продукции, рекламы, POSM-материалов и подготовка их в печать. Фотограф - предметная съемка. Бльдредактор.
2002 по 2010 Рекламное агентство "Актив Пресс"
Дизайн рекламы. Изготовление рекламных модулей и подготовка их в печать.
2001 по 2002 Издательский дом «Высокий сезон»
Художественное оформление и верстка журналов «Горячая линия. Туризм» и «Чук&Гек».
Должность – художник.
2000 по 2001 Финский печатный салон Multiprint
Оперативная верстка, спуск полос, дизайн.
1999 по 2000 Англоязычная газета The Russian Journal
Макетирование издания, верстка. Должность - верстальщица.
1997 по 1999 Редакция журнала «Новое Время»
Дизайн обложек, сканирование, верстка журналов «Новое Время» и New Time
Должность – верстальщица, оператор сканирования.
1997 по н/в Работа по договору
Type-market, «Пилот+», «Эксмо», «Ниола-Пресс», «Интерьер Дизайн», «100% Кухни», «100% Ванные», «Дошкольное воспитание» и другие