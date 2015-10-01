Lyuda712

Людмила Шендрикова Lyuda712

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Архитектор/чертежник

10.2015—н.в.

2 месяца

Помощник архитектора

МосВилла, г. Москва, полная занятость.

Разработка дизайн-проектов малоэтажных домов, составление документации, разработка планировочных решений и т д

01.2015—05.2015

4 месяца

Помощник дизайнера, практикант

Архитектурная студия Андрея Чернихова, г. Москва, полная занятость.

Поиск архитектурных решений, разработка дизайна торгового центра и т.п.

Образование

2018

Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет)

Высшее (бакалавр), Экстернат.

Факультет: Промышленное и гражданское строительство

Специальность: Инженер-проектировщик

2015

Московский колледж архитектуры и градостроительства (бывш. КАМС №17)

Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения.

Специальность: Архитектор

Навыки и умения

Профессиональные навыки

Навыки и умения

Профессиональные навыки

Опытный пользователь программ: AutoCad, ArchiCad, Photoshop;

Навыки выполнения архитектурных чертежей;

Ответственная, исполнительная, коммуникабельная, быстро обучаюсь, желание изучать новое.                             

AutoCADArchiCADPhotoshop