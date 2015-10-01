10.2015—н.в.
2 месяца
Помощник архитектора
МосВилла, г. Москва, полная занятость.
Разработка дизайн-проектов малоэтажных домов, составление документации, разработка планировочных решений и т д
01.2015—05.2015
4 месяца
Помощник дизайнера, практикант
Архитектурная студия Андрея Чернихова, г. Москва, полная занятость.
Поиск архитектурных решений, разработка дизайна торгового центра и т.п.
Образование
2018
Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет)
Высшее (бакалавр), Экстернат.
Факультет: Промышленное и гражданское строительство
Специальность: Инженер-проектировщик
2015
Московский колледж архитектуры и градостроительства (бывш. КАМС №17)
Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения.
Специальность: Архитектор
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Опытный пользователь программ: AutoCad, ArchiCad, Photoshop;
Навыки выполнения архитектурных чертежей;
Ответственная, исполнительная, коммуникабельная, быстро обучаюсь, желание изучать новое.