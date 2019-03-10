Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины. - Сократ.

Много о себе рассказывать не буду. Образование у меня средне-техническое и средне-специальное.Знакома с бухучетом ― шестнадцать лет работы бухгалтером, Главным бухгалтером в различных сферах: в православном храме, ремонт жилых и промышленных помещений, общепит, жилой фонд. Заместитель начальника отдела заработной платы в бюджетной организации. Так же мне знакома темы - дошкольное воспитание (воспитатель), спорт (инструктор по плаванию), электромеханическая промышленность (спецотдел), ЖКХ.Увлекаюсь — вязанием, коллекционированием фарфоровых кукол, психологией, детективами (книги, фильмы), организацией сюрпризов в кругу семьи — детям, внукам. Интересуюсь — педагогикой, медициной (особенно нетрадиционной).Транскрибация для меня — это новые интересные события, разнообразная информация, стремление помочь людям, доносящим нужную информацию до масс, возможность перевести текст в доступный для многих вариант. Для меня это важно. Важно также работать с заказчиком в одной команде, в одном направлении при взаимном уважении к труду друг друга.