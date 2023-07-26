Lyudmila65

Выполню Вашу работу быстро, качественно, профессионально!

Я Людмила.

Живу в Украине, имею высшее филологическое образование,

поэтому думаю, что смогу быть Вам полезна.

Работала долгое время преподавателем английского,русского и украинского языков.

Имею огромный опыт общения с носителями английского (муж американец).

Также владею французским, польским, испанским.

Работала с переводами, отлично знаю грамматику, редактирую и усовершенствую

любые тексты.

Все что касается филологии это мой конек.

Уверена, что мы с Вами отлично сработаемся и сможем быть полезны друг другу.

Буду рада сотрудничеству.