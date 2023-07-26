Lyudmila65

Выполню Вашу работу быстро, качественно, профессионально!
Я Людмила.
Живу в Украине, имею высшее филологическое образование,
поэтому думаю, что смогу быть Вам полезна.
Работала долгое время преподавателем английского,русского и украинского языков.
Имею огромный опыт общения с носителями английского (муж американец).
Также владею французским, польским, испанским.
Работала с переводами, отлично знаю грамматику, редактирую и усовершенствую
любые тексты.
Все что касается филологии это мой конек.
Уверена, что мы с Вами отлично сработаемся и сможем быть полезны друг другу.
Буду рада сотрудничеству.