LyudmilaKa

Людмила LyudmilaKa

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

stranger
Юрьевич 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$65
10 баллов
14 лет назад
Дизайн портала
Работаю с Людмилой не первый раз. Как и раньше дизайн сделан в соответсвие ТЗ, красиво и креативно. Приятно работать. Спасибо!
Идеальный заказчик, рекомендую! Как всегда грамотное ТЗ и своевременная оплата.
Ответный отзыв
stranger
Юрьевич 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Дизайн доски объявлений
Все выполнено блестяще!! Качественный и аккуратный дизайн, хорошо подготовлен PSD к верстке. и достаточно быстро. Спасибо!
Не первый раз сотрудничаю с Александром. ТЗ было составлено четко и понятно. Всегда был на связи. После согласования макета сразу перечислил оплату.
Ответный отзыв
stranger
Юрьевич 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Качественный и профессиональный дизайн
Понравилось работать с Людмилой. Чувствуется профессионализм и вкус стиля. Постоянно в онлайне, четкое соблюдение ТЗ, ответсвенность. Работу выполнила превосходно - www.pizza-margarita.ru Надеюсь будем постоянно сотрудничать
Сразу поняла что заказчик серьезный и ответсвенный, согласилась поработать без предоплаты. Задачи были четко поставлины, ТЗ - на русском понятном языке. Как все доработали и согласовали через 5 минут получила оплату. Спасибо за приятную работу, надеюсь будем постоянно сотрудничать
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $80
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $15
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
нет рейтинга