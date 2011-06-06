Сразу поняла что заказчик серьезный и ответсвенный, согласилась поработать без предоплаты. Задачи были четко поставлины, ТЗ - на русском понятном языке. Как все доработали и согласовали через 5 минут получила оплату. Спасибо за приятную работу, надеюсь будем постоянно сотрудничать