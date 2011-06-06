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Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
14 лет назад
Работаю с Людмилой не первый раз. Как и раньше дизайн сделан в соответсвие ТЗ, красиво и креативно. Приятно работать. Спасибо!
Ответный отзыв
Идеальный заказчик, рекомендую! Как всегда грамотное ТЗ и своевременная оплата.
$30
10 баллов
14 лет назад
Все выполнено блестяще!! Качественный и аккуратный дизайн, хорошо подготовлен PSD к верстке. и достаточно быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
Не первый раз сотрудничаю с Александром. ТЗ было составлено четко и понятно. Всегда был на связи. После согласования макета сразу перечислил оплату.
$60
10 баллов
14 лет назад
Понравилось работать с Людмилой. Чувствуется профессионализм и вкус стиля. Постоянно в онлайне, четкое соблюдение ТЗ, ответсвенность. Работу выполнила превосходно - www.pizza-margarita.ru Надеюсь будем постоянно сотрудничать
Ответный отзыв
Сразу поняла что заказчик серьезный и ответсвенный, согласилась поработать без предоплаты. Задачи были четко поставлины, ТЗ - на русском понятном языке. Как все доработали и согласовали через 5 минут получила оплату. Спасибо за приятную работу, надеюсь будем постоянно сотрудничать
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $80
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $15
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
нет рейтинга