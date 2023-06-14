Web-разработка
Привет!
Если вам нужен верстальщик, то поздравляю, вы обратились по адресу!
Что входит в услугу?
Верстка с использованием HTML и CSS
При необходимости добавим и JS😉
Адаптивная верстка (сделаю сайт, который будет отлично выглядеть на всех устройствах)
Почему именно я?
Я являюсь только начинающим на этой площадке, за счет чего цена за мой заказ не будет высокой, а часто даже ниже обычного.
Я добросовестно выполняю свою работу и люблю, когда всё доведено до конца.
Если остались какие-то вопросы, то задавайте, я с удовольствием отвечу на них)
Буду рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!