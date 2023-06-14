Web-разработка

Привет!

Если вам нужен верстальщик, то поздравляю, вы обратились по адресу!

Что входит в услугу?

Верстка с использованием HTML и CSS

При необходимости добавим и JS😉

Адаптивная верстка (сделаю сайт, который будет отлично выглядеть на всех устройствах)

Почему именно я?

Я являюсь только начинающим на этой площадке, за счет чего цена за мой заказ не будет высокой, а часто даже ниже обычного.

Я добросовестно выполняю свою работу и люблю, когда всё доведено до конца.

Если остались какие-то вопросы, то задавайте, я с удовольствием отвечу на них)

Буду рад сотрудничеству!