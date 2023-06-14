Lyutyi

Никита Лютый Lyutyi

 
23 годаРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Web-разработка

Привет!

Если вам нужен верстальщик, то поздравляю, вы обратились по адресу!

Что входит в услугу?

  • Верстка с использованием HTML и CSS

  • При необходимости добавим и JS😉

  • Адаптивная верстка (сделаю сайт, который будет отлично выглядеть на всех устройствах)

Почему именно я?

  • Я являюсь только начинающим на этой площадке, за счет чего цена за мой заказ не будет высокой, а часто даже ниже обычного.

  • Я добросовестно выполняю свою работу и люблю, когда всё доведено до конца.

Если остались какие-то вопросы, то задавайте, я с удовольствием отвечу на них)

Буду рад сотрудничеству!

HTMLCSS