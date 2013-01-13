3D визуализация екстерьера и интерьера

Делаю профессиональные 3D архитектурные визуализации, очень высокого качества и реализма по невысокой цене. От лёгких до самых сложных проектов.

У меня архитектурное образование - потому являюсь специалистом в области архитектурных визуализаций. Я работаю и живу в Литве, в городе Вильнюсе. Работаю и с заказами из других стран, включая и Беларусь.

Делаю визуализации екстерьеров зданий и интерьеров помещений. Имею большой опыт работы в этой области.

Работу выполняю программами 3ds Max, V-Ray, Photoshop. Могу предложить разное освещение и разное время года – ночные, вечерние, пасмурные, утренние визуализации , а также осенние с листьями ,лужами и зимние со снегом, льдом . Реалистичное покрытие земли 3D травой и реалистичные 3D деревья с листьями. Безупречно и креативно выполню любое пожелание клиента.

Цена визуализаций интерьера - от 100 $ за одну визуализацию

Цена визуализаций екстерьера индивидуальных домов - от 360 $ за комплект визуализаций (базовый пакет 3-4 визуализации и больше- 2 по бокам с уровня человека одна с птичего полета и бонусная дополнительная вечерняя визуализация)

Цена визуализаций екстерьера общественых зданий - от 480 $ за комплект визуализаций ( базовый пакет 3-4 визуализации и больше

контакты:

ел. почта : [email protected]

тел: +37060103672 Литва

skype: arch-viz

Портфолио

www.archviz.posterous.com

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