Здравствуйте дорогие заказчики
Всем привет!Люблю свою профессию и, честно говоря, не представляю уже себя без своего любимого дела.Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.В сфере интернет маркетинга работаю с 2017 года.Опыт работы более 3 лет.
1.5 Настройка таргетинговой рекламы (fb+инст) .
- создание рекламного кабинета
- создание рекламных кампаний
- создание графического контента
- таргетинговые настройки аудиторий ( возраст, регион, интересы, пол, должность и тд..)
- тестирование аудиторий в течении месяца
- настройка пикселя фб
- корректировка объявлений в течении месяца
- отчет об эффективности рекламной кампании
SMM3 Ведение групп ( SMM vk, fb, inst, ОК) .
- Базовое создание и оформление аккаунтов (настройка всех компонентов, описания, настройка бизнес-профиля, если они были не настроены);
- Создание стратегии продвижения в соцсети на минимальный период ведения (минимальный период составляет 1 месяц);
- Создание контент-плана;
- Создание графического материала для контента, на основе предоставленных Вами фото- видеоматериалов. Весь графический материал будет выдержан в единой стилистике;
- Постинг в соцсеть согласно прописанной стратегии и контент-плана;
- Увеличение количества подписчиков;
- Подбор хештегов;
- Заполнение разделов “Товары/Услуги”, “Заметки” - для Facebook;
- Массфолловинг, масслайкинг;
- Создание сторис, работа с блоггерами - для Instagram;
- Настройка рекламного кабинета и проведение рекламных кампаний – таргетированная реклама (промоутирование постов);
- Ежемесячная отчетность.
Действие аккаунта приостановлено!