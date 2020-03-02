M0SES

Муса Халилов M0SES

 
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте дорогие заказчики

Всем привет!Люблю свою профессию и, честно говоря, не представляю уже себя без своего любимого дела.Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.В сфере интернет маркетинга работаю с 2017 года.Опыт работы более 3 лет.

1.5 Настройка таргетинговой рекламы (fb+инст) .

  • создание рекламного кабинета
  • создание рекламных кампаний
  • создание графического контента
  • таргетинговые настройки аудиторий ( возраст, регион, интересы, пол, должность и тд..)
  • тестирование аудиторий в течении месяца
  • настройка пикселя фб
  • корректировка объявлений  в течении месяца
  • отчет об эффективности рекламной кампании

SMM3 Ведение групп ( SMM vk, fb, inst, ОК) .

  • Базовое создание и оформление аккаунтов (настройка всех компонентов, описания, настройка бизнес-профиля, если они были не настроены);
  • Создание стратегии продвижения в соцсети на минимальный период ведения (минимальный период составляет 1 месяц);
  • Создание контент-плана;
  • Создание графического материала для контента, на основе предоставленных Вами фото- видеоматериалов. Весь графический материал будет выдержан в единой стилистике;
  • Постинг в соцсеть согласно прописанной стратегии и контент-плана;
  • Увеличение количества подписчиков;
  • Подбор хештегов;
  • Заполнение разделов “Товары/Услуги”, “Заметки” - для Facebook;
  • Массфолловинг, масслайкинг;
  • Создание сторис, работа с блоггерами - для Instagram;
  • Настройка рекламного кабинета и проведение рекламных кампаний – таргетированная реклама (промоутирование постов);
  • Ежемесячная отчетность.

Рекламная кампания