Здравствуйте дорогие заказчики

Всем привет!Люблю свою профессию и, честно говоря, не представляю уже себя без своего любимого дела.Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.В сфере интернет маркетинга работаю с 2017 года.Опыт работы более 3 лет.

1.5 Настройка таргетинговой рекламы (fb+инст) .

создание рекламного кабинета

создание рекламных кампаний

создание графического контента

таргетинговые настройки аудиторий ( возраст, регион, интересы, пол, должность и тд..)

тестирование аудиторий в течении месяца

настройка пикселя фб

корректировка объявлений в течении месяца

отчет об эффективности рекламной кампании

SMM 3 Ведение групп ( SMM vk, fb, inst, ОК) .