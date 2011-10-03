M0rgana

Анастасия M0rgana

 
38 летРоссия/Уфа
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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Отзывы заказчиков
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг, копирайтинг, ведение блога постоянно.
Анастасия - молодец! Тексты грамотные, красивые, читаются легко. Очень тонкое и элегантное чувство юмора.