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Анастасия
M0rgana
M0rgana
38 лет
Россия
/
Уфа
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
12 лет назад
1 отзыв
Выбирайте меня, если цените точность и срочность!
Действие аккаунта приостановлено!
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Алекс
Alex_Koval
45 лет
Украина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
94 отзыва
(-1)
$2
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг, копирайтинг, ведение блога постоянно.
Анастасия - молодец! Тексты грамотные, красивые, читаются легко. Очень тонкое и элегантное чувство юмора.
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