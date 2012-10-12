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http://m1sport.ru/ Спортивное питание это особый вид пищевых продуктов - преимущественно для людей занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни, а не только для бодибилдинга, вопреки бытующему мнению. Производят и изготавливают его из обычных продуктов, в них нет "химии" и уж тем более спортивное питание никаким образом не связано с допингом или стеройдами.

Лишь некоторые виды спортивного питания подходят для замены обычного рациона, в остальном же его цель - восполнить запасы энергии после тренировок, помочь организму в восстановлении, защитить суставы, связки и сухожилия, а также предотвратить разрушение мышечной ткани, увеличить силу, выносиливость, нормализовать обмен веществ и укрепить здоровье в целом.

Это тщательно подобранные, на основе научных исследований, концентрированные смеси, обладающие наибольшей энергетической ценностью, содержащие пищевые элементы, витамины и минералы.