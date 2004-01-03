О себе

Привет всем! Меня зовут Кирилл, и мне 19 лет. Занимаюсь ретушью фотографий, созданием аватарок, заменой фона на фото. Могу сделать фото в стиле комикса, а также выполнить двойную экспозицию и обработку фотографии. Также занимаюсь видеомонтажом.