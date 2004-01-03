M1ckkyyy

Кирилл M1ckkyyy

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
О себе

Привет всем! Меня зовут Кирилл, и мне 19 лет. Занимаюсь ретушью фотографий, созданием аватарок, заменой фона на фото. Могу сделать фото в стиле комикса, а также выполнить двойную экспозицию и обработку фотографии. Также занимаюсь видеомонтажом.

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $7от 2 дней
#815
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#1029