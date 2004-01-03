О себе
Привет всем! Меня зовут Кирилл, и мне 19 лет. Занимаюсь ретушью фотографий, созданием аватарок, заменой фона на фото. Могу сделать фото в стиле комикса, а также выполнить двойную экспозицию и обработку фотографии. Также занимаюсь видеомонтажом.
Портфолио
- Создание дизайна шоколадки3 просмотра
- Создание аватарок3 просмотра
- Ретушь и двойная экспозиция3 просмотра
- Ретушь фотографии4 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $7от 2 дней
#815
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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