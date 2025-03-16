MADNIKE_1991

Никита MADNIKE_1991

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Frontend-разработчик на Тильде, Webflow, Joomla, WordPress и HTML коде.

Мои навыки:

  1. Верстка сайтов на Тильде, Webflow, Joomla, WordPress

  2. Вёрстка сайтов и знания кода HTML,CSS, JavaScript

  3. Знание основ SEO: Понимание, какие аспекты лучше всего оптимизировать для улучшения индексации и повышения посещаемости.

  4. Работа с библиотеками Bootstrap, JQUERY.

  5. Основы графического дизайна и прототипирование: Навыки работы с графическими редакторами, чтобы создавать уникальные и красивые элементы интерфейса

  6. Работа с сайтами конструкторами такими как Tilda, Webflow, WordPress, Joomla

  7. Работа с Zero-Block и кастомным кодом на Тильда

  8. Умение работы с хостингами:

    • Загрузка сайта на хостинг

    • Подключение домена

    • Сопровождение и поддержка сайта

    • Подключение сторонних CMS

    • Работа с MYSQL базами данных

  9. Базовая работа с PHP - Написание скриптов для отправки формы в телеграмм или почту. Внесине правок в готовый код.

  10. Создание чат-ботов

  11. Вёрстка HTML писем

  12. Подключение яндекс услуг

  13. Подключение яндекс карт к личному кабинету яндекс бизнеса

  14. Добавление организации на яндекс карты

  15. Добавление организации на Google карты

Портфолио