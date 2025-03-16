Мои навыки:
Верстка сайтов на Тильде, Webflow, Joomla, WordPress
Вёрстка сайтов и знания кода HTML,CSS, JavaScript
Знание основ SEO: Понимание, какие аспекты лучше всего оптимизировать для улучшения индексации и повышения посещаемости.
Работа с библиотеками Bootstrap, JQUERY.
Основы графического дизайна и прототипирование: Навыки работы с графическими редакторами, чтобы создавать уникальные и красивые элементы интерфейса
Работа с сайтами конструкторами такими как Tilda, Webflow, WordPress, Joomla
Работа с Zero-Block и кастомным кодом на Тильда
Умение работы с хостингами:
Загрузка сайта на хостинг
Подключение домена
Сопровождение и поддержка сайта
Подключение сторонних CMS
Работа с MYSQL базами данных
Базовая работа с PHP - Написание скриптов для отправки формы в телеграмм или почту. Внесине правок в готовый код.
Создание чат-ботов
Вёрстка HTML писем
Подключение яндекс услуг
Подключение яндекс карт к личному кабинету яндекс бизнеса
Добавление организации на яндекс карты
Добавление организации на Google карты
Портфолио
- Slap House на заказ1 просмотр
- Сведение двух треков в одиннет просмотров
- Создание бита для Ютуба по референсунет просмотров
- Сайт по аренде автомобилей на Joomlaнет просмотров
- Сайт для доходного ботанет просмотров
- Сайт для частного предпринимателя по скандинавской доскенет просмотров
- Копии сайтов KFC для ряда стран Саудовской Аравиинет просмотров
- Сайт для Турецкой строительной компаниинет просмотров