Frontend-разработчик на Тильде, Webflow, Joomla, WordPress и HTML коде.

Мои навыки:

Верстка сайтов на Тильде, Webflow, Joomla, WordPress

Вёрстка сайтов и знания кода HTML,CSS, JavaScript

Знание основ SEO: Понимание, какие аспекты лучше всего оптимизировать для улучшения индексации и повышения посещаемости.

Работа с библиотеками Bootstrap, JQUERY.

Основы графического дизайна и прототипирование: Навыки работы с графическими редакторами, чтобы создавать уникальные и красивые элементы интерфейса

Работа с сайтами конструкторами такими как Tilda, Webflow, WordPress, Joomla

Работа с Zero-Block и кастомным кодом на Тильда

Умение работы с хостингами: Загрузка сайта на хостинг

Подключение домена

Сопровождение и поддержка сайта

Подключение сторонних CMS

Работа с MYSQL базами данных

Базовая работа с PHP - Написание скриптов для отправки формы в телеграмм или почту. Внесине правок в готовый код.

Создание чат-ботов

Вёрстка HTML писем

Подключение яндекс услуг

Подключение яндекс карт к личному кабинету яндекс бизнеса

Добавление организации на яндекс карты