MADgroup

Михаил Чепурняк MADgroup

 
30 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web design

Я работаю всфере графического дизайна более 3х лет. Такой опыт я получил в нескольких

ведущих компаниях Украины, в добавок к этому, работаю с европейскими клиентами

на протяжении 2х лет. Закончил Академию строительства и архитектуры по кафедре

"Дизайн" (диплом магистра).

 

Работаю свеб-сайтами, лендингами, также имею большой опыт с банерами, созданием

логотипов и брендингом.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$58
выплачено фрилансерам
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  • Разработка галлереи - интеграция одной в другую (верстка, программинг)

    Нужно доделать галлерею и интегрировать ее в сайт da.chameleon-clothes.com.ua  на место старой галлереи. Смысл такой: нужно что бы при открыти этой галлереи(прикрепляю файлом) был слайдер - боковые картинки должны становиться чернобелые, а центральная - нормальная. Картинка должна ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменения симулятора толпы на JAVA

    Есть хитрый универ который написал скрипт симуляции толпы, есть к нему инструкция: http://www.ia.arch.ethz.ch/category/teaching/hs2015-crowd-simulation/ Что мне нужно: подставить свой район на место того что у них, сделать удобным добавление точек привлечения толпы на места, которые мне нужны, задать потоки людей от ...

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка Большого лендинга с параллаксами, без портфолио не писать

    Верстка Большого лендинга с параллаксами, без портфолио не писать, прикреплять с примерами работ лендингов с параллаксами(рабочий вариант)  Сжатые сроки [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdropmefiles.com%2F78PkE]https://dropmefiles.com/78PkE[/url] - макет, тз в слоях макета

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и программинг фильтров для сайта FRICO.BIZ

    Есть фильтр, который не работает, в чем суть: есть карточки которые при увеличении должны раскладываться есть фильтры, которые сортируют их. Прилагаю список, который говорит какие карточки принадлежать каким фильтрам.  при кнопочке заказать должна вылазить форма  там где человек ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$58
10 баллов
8 лет назад
Верстка и программинг фильтров для сайта FRICO.BIZ
Приятно было работать с Михаилом. Постоянно в онлайне. Отвечает сразу. Четкое задание. Быстрая и своевременная оплата.
Сделали отлично, спасибо большое!
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