Web design

Я работаю всфере графического дизайна более 3х лет. Такой опыт я получил в нескольких

ведущих компаниях Украины, в добавок к этому, работаю с европейскими клиентами

на протяжении 2х лет. Закончил Академию строительства и архитектуры по кафедре

"Дизайн" (диплом магистра).

Работаю свеб-сайтами, лендингами, также имею большой опыт с банерами, созданием

логотипов и брендингом.