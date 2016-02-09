Нужно доделать галлерею и интегрировать ее в сайт da.chameleon-clothes.com.ua на место старой галлереи. Смысл такой: нужно что бы при открыти этой галлереи(прикрепляю файлом) был слайдер - боковые картинки должны становиться чернобелые, а центральная - нормальная. Картинка должна ...
Я работаю всфере графического дизайна более 3х лет. Такой опыт я получил в нескольких
ведущих компаниях Украины, в добавок к этому, работаю с европейскими клиентами
на протяжении 2х лет. Закончил Академию строительства и архитектуры по кафедре
"Дизайн" (диплом магистра).
Работаю свеб-сайтами, лендингами, также имею большой опыт с банерами, созданием
логотипов и брендингом.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт http://kate-kulish.com/ru/ - нужно сделать редизайн по макету(Верстка шаблона вп). Прикрепляю макет снизу http://www.ex.ua/522041925417Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть хитрый универ который написал скрипт симуляции толпы, есть к нему инструкция: http://www.ia.arch.ethz.ch/category/teaching/hs2015-crowd-simulation/ Что мне нужно: подставить свой район на место того что у них, сделать удобным добавление точек привлечения толпы на места, которые мне нужны, задать потоки людей от ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Верстка Большого лендинга с параллаксами, без портфолио не писать, прикреплять с примерами работ лендингов с параллаксами(рабочий вариант) Сжатые сроки [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdropmefiles.com%2F78PkE]https://dropmefiles.com/78PkE[/url] - макет, тз в слоях макетаHTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть фильтр, который не работает, в чем суть: есть карточки которые при увеличении должны раскладываться есть фильтры, которые сортируют их. Прилагаю список, который говорит какие карточки принадлежать каким фильтрам. при кнопочке заказать должна вылазить форма там где человек ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад