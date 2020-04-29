Молодой, исполнительный и внимательный автор с опытом рерайтинга и написания продающих текстов на ETXT

Долгое время совмещал с учёбой написание и переработку текстов на ETXT. Рассматривал это лишь как маленькое хобби способное немного набить карман.

Сейчас — во время самоизоляции — готов и желаю более основательно заняться копирайтингом и посвятить ему всё своё время. Работу исполняю я быстро и старательно, всегда нахожусь на связи и готов прислушаться к любому пожеланию заказчика. Могу заниматься научными, публицистическими, художественными, рекламными и продающими текстами. Гарантирую их конечную яркость, точность/истинность и привлекательность. В случае недовольства быстро отредактирую и приведу в надлежащий вид любые объёмы текста.

Надеюсь на ваше внимание и скорое сотрудничество!