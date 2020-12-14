Вёрстка сайтов ответственно.
О себе: Я занимаюсь веб-разработкой менее 1 года, не смотря на это всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе. Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: MAJIEKk
- Вёрстка адаптивная.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.