MALINA61

Александра MALINA61

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Рекламная графика и создание сайтов

Компания MALINA занимается:

- Созданием сайтов

- Лендингами

- Оформлением групп ВКонтакте

- Созданием IFrame-приложений для VK

- Созданием печатной графики

- Проектированием вывесок

- Логотипами и фирменными стилями

В штате нашей компании есть квалифицированные специалисты в области графического дизайна и разработки сайтов. Мы соблюдаем сроки и следим за тем, чтобы качество оказываемых нами услуг постоянно оставалось на высоком уровне.

Наша компания имеет юридическую организацию поэтому  мы можем заключить официальный договор, и вести безналичный расчет, а также предоставлять всю необходимую отчетную документацию для бухгалтерии.

Дизайн сайтов
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от $105
от 7 дней
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Логотипы и Знаки
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от $32
от 3 дней
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