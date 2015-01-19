Рекламная графика и создание сайтов

Компания MALINA занимается:

- Созданием сайтов

- Лендингами

- Оформлением групп ВКонтакте

- Созданием IFrame-приложений для VK

- Созданием печатной графики

- Проектированием вывесок

- Логотипами и фирменными стилями

В штате нашей компании есть квалифицированные специалисты в области графического дизайна и разработки сайтов. Мы соблюдаем сроки и следим за тем, чтобы качество оказываемых нами услуг постоянно оставалось на высоком уровне.

Наша компания имеет юридическую организацию поэтому мы можем заключить официальный договор, и вести безналичный расчет, а также предоставлять всю необходимую отчетную документацию для бухгалтерии.