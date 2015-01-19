Рекламная графика и создание сайтов
Компания MALINA занимается:
- Созданием сайтов
- Лендингами
- Оформлением групп ВКонтакте
- Созданием IFrame-приложений для VK
- Созданием печатной графики
- Проектированием вывесок
- Логотипами и фирменными стилями
В штате нашей компании есть квалифицированные специалисты в области графического дизайна и разработки сайтов. Мы соблюдаем сроки и следим за тем, чтобы качество оказываемых нами услуг постоянно оставалось на высоком уровне.
Наша компания имеет юридическую организацию поэтому мы можем заключить официальный договор, и вести безналичный расчет, а также предоставлять всю необходимую отчетную документацию для бухгалтерии.
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Дизайн сайтов
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от $105
от 7 дней
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Логотипы и Знаки
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от $32
от 3 дней
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