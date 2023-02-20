Инфографика для маркетплейсов

Добрый день, уважаемые поставщики.?? Меня зовут Наталия. Я-дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала. ??Сделаю анализ конкурентов, разработаю уникальный дизайна, пожчеркну преимущества товара. Работа будет готова в течение 1-2 дней.

1 карточка-200 рублей. Сделаю скидку при заказе от 6 штук.??

Также составляю продающее описание товара.

Работаю быстро и качественно по ТЗ и без него

Буду рада помочь в развитии вашего бизнеса!??По всем вопросам и для заказа пишите в телеграм@MANataliya