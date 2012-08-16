Шашкова Светлана

Телефон: +7 (915) 622-21-78

Электронная почта: [email protected]

Личная информация

Образование: Высшее

Дата рождения: 3 июня 1987 г. (23 года)

Пол: Женский

Опыт работы

Период работы: С сентября 2009 года по настоящее время

Должность: Преподаватель кафедры «Информационные технологии в экономике» (Частичная занятость), дисциплина «Информатика»

Образование

Специальность Экономика и управление на предприятии АПК

Дата окончания: 2009 год

Форма обучения: Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Компьютерные навыки: MS Office, Internet; ПС "Гарант", "Консультант"; Corel Draw, Photoshop; 1С.

Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь