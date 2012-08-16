Шашкова Светлана
Телефон: +7 (915) 622-21-78
Электронная почта: [email protected]
Личная информация
Образование: Высшее
Дата рождения: 3 июня 1987 г. (23 года)
Пол: Женский
Опыт работы
Период работы: С сентября 2009 года по настоящее время
Должность: Преподаватель кафедры «Информационные технологии в экономике» (Частичная занятость), дисциплина «Информатика»
Образование
Специальность Экономика и управление на предприятии АПК
Дата окончания: 2009 год
Форма обучения: Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Базовый
Компьютерные навыки: MS Office, Internet; ПС "Гарант", "Консультант"; Corel Draw, Photoshop; 1С.
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь
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