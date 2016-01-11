подбор персонала, офис менеджер, работа с документами
- В сфере Поиска и подбора персонала более 7 лет
- Работа в удаленном формате, так и в офисном
- Подбор персонала начального, среднего и высшего звена в соответствии с заявками в установленные срок;
- Использование техники Executive Search в процессе поиска кандидатов на позиции высшего звена, Headhunting.
- Определение наиболее эффективных для каждой вакансии каналов поиска кандидатов;
- Координация работы сотрудников группы подбора персонала (в подчинении 3 человека)
- Дистанционный контроль региональных групп по подбору персонала (5 городов)
- Участие в индивидуальные и групповые собеседования, оценка кандидатов;
- Подготовка и сопровождение всей документации Отдела по подбору персонала;
- Работа с базой кандидатов в программе E-staff;
- Ведение отчетной документации
Контакты для связи:
Гришина Мария
Ваш персональный HR менеджер
В социальных сетях: VK
SKYPE: mimozZzkamv
E-mail: [email protected]
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