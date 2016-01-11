подбор персонала, офис менеджер, работа с документами

В сфере Поиска и подбора персонала более 7 лет

Работа в удаленном формате, так и в офисном

Подбор персонала начального, среднего и высшего звена в соответствии с заявками в установленные срок;

Использование техники Executive Search в процессе поиска кандидатов на позиции высшего звена, Headhunting.

Определение наиболее эффективных для каждой вакансии каналов поиска кандидатов;

Координация работы сотрудников группы подбора персонала (в подчинении 3 человека)

Дистанционный контроль региональных групп по подбору персонала (5 городов)

Участие в индивидуальные и групповые собеседования, оценка кандидатов;

Подготовка и сопровождение всей документации Отдела по подбору персонала;

Работа с базой кандидатов в программе E-staff;

Ведение отчетной документации

Подробное резюме по запросу. Буду рада найти для Вас эффективный персонал, либо планировать Ваше рабочее время.

Контакты для связи:

Гришина Мария

Ваш персональный HR менеджер

В социальных сетях: VK

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SKYPE: mimozZzkamv

E-mail: [email protected]