MARYGRY

Мария Гришина MARYGRY

 
35 летРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
подбор персонала, офис менеджер, работа с документами
  • В сфере Поиска и подбора персонала более 7 лет
  • Работа в удаленном формате, так и в офисном
  • Подбор персонала начального, среднего и высшего звена в соответствии с заявками  в установленные срок;
  • Использование техники Executive Search в процессе поиска кандидатов на позиции высшего звена, Headhunting.
  • Определение наиболее эффективных для каждой вакансии каналов поиска кандидатов;
  • Координация работы сотрудников группы подбора персонала (в подчинении 3 человека)
  • Дистанционный контроль региональных групп по подбору персонала (5 городов)
  • Участие в индивидуальные и групповые собеседования, оценка кандидатов;
  • Подготовка и сопровождение всей документации Отдела по подбору персонала;
  • Работа с базой кандидатов в программе E-staff;
  • Ведение отчетной документации
Подробное резюме по запросу. Буду рада найти для Вас эффективный персонал, либо планировать Ваше рабочее время.

Контакты для связи:

Гришина Мария

Ваш персональный HR менеджер

В социальных сетях:  VK

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SKYPE: mimozZzkamv

E-mail:  [email protected]