MATEMATIKA

$40
Сверстать готовый 30 секундный флеш банер. Дизайн весь есть (в векторе). Посекундное тз есть. Все сделать 1: 1 как на ролике (во вложении). сроков особых нет, работы на пол дня. ...
HTML-верстка3 заявки
Закрыт
10 лет назад
Сверстать готовый 30 секундный флеш банер. Дизайн весь есть (в векторе). Посекундное тз есть. Все сделать 1: 1 как на ролике (во вложении). сроков особых нет, работы на пол дня. ...
Сделать 30 секундный флешь банер.(ролик) Дизайн готов. Посекундное тз анимации готово. точно такой же файл как на видео(во вложении). (просто нехватет мощности компа и раковая программа верстки, что бы все доделать ...
1. Порезка готового дизайна. 2. Создание анкеты для обратной связи. 3. Каталог кораблей с прокруткой" Превью фотографий" в скроле