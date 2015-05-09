MATEMATIKA

Макс MATEMATIKA

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
+38(050) 462 71 06,если приходит смс презваниваю с данного безлима

  • Сделать флеш баннер

    Сделать 30 секундный флешь банер.(ролик) Дизайн готов. Посекундное тз анимации готово. точно такой же файл как на видео(во вложении). (просто нехватет мощности компа и раковая программа верстки, что бы все доделать ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад