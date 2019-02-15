MB_Reclama

Специалист по настройке рекламы в РСЯ (Яндекс.Директ)

Меня зовут Екатерина Сапожникова.

Я специалист в интернет-рекламе Рекламной сети Яндекса (РСЯ).

Готова настроить тестовую или полноценную рекламную кампанию вЯндекс.Директ на очень привлекательных условиях, где аудит сайта будет Вам в подарок.

Если у Вас ещё нет опыта рекламы в Яндекс.Директ, то данное предложение поможет Вам:

· понять слабые и сильные стороны сайта с точки зрения рекламы,

· понять, какой целевой аудитории Вы интересны,

· определить, стоит ли Вам тратить средства и силы на продвижение вашего товара или услуги через РСЯ.

Если у Вас уже есть опыт рекламы в Яндекс.Директ, то мой опыт поможет Вам:

· определить слабые и сильные стороны сайта с учётом последних новинок Яндекс метрики,

· сузить показ рекламы только до РСЯ и понять, куда более эффективнее вкладывать деньги на рекламу: в Поиск, в Поиск и РСЯ или только в РСЯ.

Желаете поток клиентов из интернет?

Предлагаю обсудить тонкости работы более детально.