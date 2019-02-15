MB_Reclama

Меня зовут Екатерина Сапожникова.
Я специалист в интернет-рекламе Рекламной сети Яндекса (РСЯ).
Готова настроить тестовую или полноценную рекламную кампанию вЯндекс.Директ на очень привлекательных условиях, где аудит сайта будет Вам в подарок.
Если у Вас ещё нет опыта рекламы в Яндекс.Директ, то данное предложение поможет Вам:
· понять слабые и сильные стороны сайта с точки зрения рекламы,
· понять, какой целевой аудитории Вы интересны,
· определить, стоит ли Вам тратить средства и силы на продвижение вашего товара или услуги через РСЯ.
Если у Вас уже есть опыт рекламы в Яндекс.Директ, то мой опыт поможет Вам:
· определить слабые и сильные стороны сайта с учётом последних новинок Яндекс метрики,
· сузить показ рекламы только до РСЯ и понять, куда более эффективнее вкладывать деньги на рекламу: в Поиск, в Поиск и РСЯ или только в РСЯ.
Желаете поток клиентов из интернет?
Предлагаю обсудить тонкости работы более детально.