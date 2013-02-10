MBarkanov

Михаил MBarkanov

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Написать статью "Как провести бюджетную свадьбу"
Написание статей
Все отлично, рекомендую этого вежливого и ответственного заказчика всем исполнителям!
Все отлично!
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написать статью "Сколько нужно денег на свадьбу"
Написание статей
Все отлично, рекомендую этого вежливого и ответственного заказчика всем исполнителям!
Все отлично!
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Написать статью "Выбор места для юбилея"
Написание статей
Все отлично, рекомендую этого вежливого и ответственного заказчика всем исполнителям!
Все отлично!
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Написать статью "Где сделать свадебную прическу"
Написание статей
Все отлично, рекомендую этого вежливого и ответственного заказчика всем исполнителям!
Все отлично!
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Написать статью "Какую свадебную прическу выбрать"
Написание статей
Все отлично, рекомендую этого вежливого и ответственного заказчика всем исполнителям!
Все отлично!
Ответный отзыв
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