Нужна помощь копирайтера для постов в instagram, желательно с опытом ведения личных блогов. Требуется подготовить 30 постов на месяц вперед. Немного о нас: сервис мобильных диджеев в Спб (те, что работают на свадьбах ...
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно 45 минут видео перевести в текст Качество аудио хорошее. Если работа будет выполнена хорошо - в дальнейшем будет много заказов (десятки часов аудио). Требуется: - удаление слов-паразитов; ...Транскрибация62 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно 25 минут видео перевести в текст Качество аудио хорошее. Если работа будет выполнена хорошо - в дальнейшем будет много заказов (десятки часов аудио). Требуется: - ...Транскрибация50 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайнер, который сможет разработать дизайн для постов в группу вконтакте vk.com/befunru Примеры понравившихся постов, (но совершенно другой тематики), которые разбиты согласно тематики: vk.com/epicss, vk.com/zapiski_m Естественно, нам нужен дизайн веселый, позитивный и ...Баннеры12 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется сверстанный дизайн лендинга (посмотреть можно по ссылке: v.leading.rookeepro.com/) , архив вышлю исполнителю.Нужно его установить отдельной страницей на сайт mbdj.ru, который работает на платной теме Wordpress, с помощью плагина Visual Composer. Важно, чтобы все графические элементы ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно сотворить дизайн лендинга по предоставлению ведущих на свадьбу. Текст в виде мокапа (вордовский файл) уже написан копирайтером и будет выдан кандидату. Оплата безопасная сделка либо яндекс перевод с ...Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Имеется платная тема вордпресс Valenti и платный плагин userpro. Требуется в некоторых местах темы типа блока коментариев поменять код для того, чтобы плагин нормально функционировал. Есть документация как это сделать, но своими силами не ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Задание для тех, кто разбирается в коде wordpress На сайте стоит купленный шаблон. Нужно закрыть от индексации все внутренние ссылки так, чтобы вес распределялся со статей на главную. Закрыть ссылку ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
В связи с отсутствием времени, ищу помощника, который бы смог публиковать и оформлять статьи на информационном портале, сопровождая каждую статью картинками. В дальнейшем, подбор контента для заказа у копирайтера после моего одобрения/проверки.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное ...Завершен12 лет назад
- $50
Статья нужна сегодня Ключевые требования к тексту: 1. грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические приведут к тому, что мы с вами не будем сотрудничать) 2. структурность (текст должен легко восприниматься независимо от его ...Завершен12 лет назад