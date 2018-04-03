MBtechnology

Ищем копирайтера, который сможет выхватить суть из имеющихся материалов и написать сильный продающий кит. Готовы работать с новичками, которые чувствуют, что могут, но пока не имеют много кейсов. Пишите!
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
7 лет назад
MBT - центр современных бизнес-технологий7
Мы занимаемся развитием бизнеса, упаковкой и интернет-рекламой
Ищем копирайтера, который сможет выхватить суть из имеющихся материалов и написать сильный продающий кит. Готовы работать с новичками, которые чувствуют, что могут, но пока не имеют много кейсов. Пишите!