MCX

Александр MCX

 
46 летУкраина/Полтава
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
час назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Несколько текстов для видео роликов о Hyundai Getz
С Александром очень приятно работать. Всегда четкая постановка задачи, своевременная и достойная оплата. Выражаю благодарность за интересный проект и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сотрудничаю с Александром на постоянной основе. Все задания выполняет в четком соответствии с техническими заданиями. За время совместной работы "загружал" разными темами, работы всегда на высоком уровне. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
час назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Написать статью: "Винтовой дровокол, преимущества и недостатки."
С Александром сотрудничать очень приятно. Он вежлив в общении, пунктуален, грамотно формулирует задание. С удовольствием буду работать над его проектами и в дальнейшем.
Уже не первый раз сотрудничаю с Александром и очень доволен. Он ответственно относится к выполнению работы, исполняет все требования технических заданий. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
час назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Написать сценарий для видео обзора трактора "Скаут Т24"
Очень понравилось работать с Александром. Предоставил четкое ТЗ, своевременно оплатил работу и ответил на все возникшие вопросы. С радостью продолжу сотрудничество.
Александр выполнил заявку в срок. Работа соответствует техзаданию. Приятно работать! Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Редакция статьи: "Сезонная организация работы в теплице"
Отличный заказчик. Нет претензий ни к одному из аспектов сотрудничества. Рекомендую!
Отличный текст, спасибо за работу.
Ответный отзыв
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Нужно написать обзорную статью "Причины поломок мотоблока".
Замечательный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую всем.
Автор выполнил работу соответственно заданию. Всё сделано в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв