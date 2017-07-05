Требуется написать 2 текста, которые будут использоваться в качестве сценариев для съемки видеообзоров автомобиля Hyundai Getz.
- Сценарии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написать статью: "Винтовой дровокол, преимущества и недостатки." . После согласования цены, предоставлю образец. Основные технические параметры предоставляю. Если статья понравиться, закажу серию статей по садоводческой тематике.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написать статью. После согласования цены, предоставлю образец. Основные технические параметры предоставляю. На анализе полученных данных нужно будет написать сценарий для закадровой озвучки.Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
На основе предоставленных технических характеристик, нужно написать сценарий для закадрового озвучивания видео. Ожидаю предложения от специалистов умеющих четко формулировать мысли и разбирающихся в технике.Сценарии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо написать статью описывающую возможные схемы посадки яблонь в зависимости от сорта (вида). Размер статьи 5000 символов. Цена за символ с учётом пробелов 0,08 грн. (0,16 руб). Просьба откликаться авторов разбирающихся в тематики.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать обзорную статью. Тема: "Обзор навесного оборудования для мотоблока с двигателем воздушного охлаждения". Обзор нужно писать в привязке к оборудованию производства ЧП Крючков. http://kruchkov.com.ua/. В процессе написания Вам нужно разобраться, составить схему, классификацию возможного оборудования, ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Отредактировать статью, исправить ошибки. Под отредактировать я понимаю: вникнуть в тему(лучше если вы в теме), сделать текст читабельным, исправить, по возможности, технические ошибки, исправить ошибки (пунктуация, орфография, стилистика). Цена 16 грн. за 1000 символов. Если ...Завершен6 лет назад
Убедительная просьба! Оставляйте заявки, только если Вы владеете темой. Оплата после выполнения работы. Бредовые статьи оплачивать не буду! Если есть вопросы задавайте до начала работы. Цена 0,08 грн. за символ. Размердо 4000 символов. Уникальность95% по ресурсам: [u][url=https://content-watch.ru/text/]https://content-watch.ru/text/[/url][/u] [u][url=https://text.ru/]https://text.ru/[/url][/u] «адвего» Статьюна уникальность ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Исправить корявые формулировки в тексте, исправить ошибки. Сделать текст читабельным.Завершен7 лет назад
Требуется сделать редакцию статьи. Исправить орфографические и пунктуационные ошибки.Завершен7 лет назад