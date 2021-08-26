Работаю за отзыв!

Привет! Я только-только осваиваю профессию фрилансера, набираюсь опыта и собираю портфолио на этой платформе.Говоря о сильных сторонах, хочу отметить умение быстро обучаться: в IT никак иначе, ответственность: я не возьмусь за заказ, если не уверен в том, что смогу выполнить его в срок, ну и гибкий подход: я выполню ваш заказ лучше, чем вы того ждёте.Если по фактам:МФТИ, 2 курсPython, C/C++, AssemblerНе верь мне на слово, просто дай заказ и убедись!