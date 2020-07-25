Профессия: конструктор.
Специализация: каркасное домостроение, деревообрабатывающие станки с ЧПУ (Weinmann, Hundegger)
Работаю в: Sema, AutoCad, ArchiCad
Предлагаю следующие услуги:
- построение детальной трехмерной модели здания
- визуализация рабочего проекта
- изготовление рабочих чертежей
- подсчет материалов по объему и длине
- детальный расчет стоимости изготовления каркасных домов
(учитываются использованные обшивочные, пиломатериалы, расход крепежных элементов, количество рабочих часов и пр.)
- экспорт элементов конструкции на деревообрабатывающие станки с ЧПУ.
Готов работать по стандартам вашего предприятия (внешний вид чертежей, типовые сечения пиломатериалов и т.д.)
Немного о себе:
ФИО: Воротынцев Владислав Александрович, 1988 г.р.
Архитектор-конструктор со знанием норвежского языка.
В 2006-м, меня приняли на работу в компанию Scandic Construction.
В 2008-м году по заданию руководства Scandic Construction уехал в
Норвегию. Там успешно подтвердил знание норвежского языка, сдав
Bergentest, прошёл курсы подготовки конструкторов аранжированные
компанией IEC-HUS на базе SINTEF Byggforsk.
С 2009-го по 2012-й год – разработал линейку каркасных домов для сайта www.iec-hus.no, которые продолжают в настоящий момент экспортироваться в Норвегию