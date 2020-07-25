Конструктор с навыками работы в Sema. Проектирую деревянные сборно-щитовые (панельные) дома по каркасной технологии.

Профессия: конструктор.

Специализация: каркасное домостроение, деревообрабатывающие станки с ЧПУ (Weinmann, Hundegger)

Работаю в: Sema, AutoCad, ArchiCad

Предлагаю следующие услуги:

- построение детальной трехмерной модели здания

- визуализация рабочего проекта

- изготовление рабочих чертежей

- подсчет материалов по объему и длине

- детальный расчет стоимости изготовления каркасных домов

(учитываются использованные обшивочные, пиломатериалы, расход крепежных элементов, количество рабочих часов и пр.)

- экспорт элементов конструкции на деревообрабатывающие станки с ЧПУ.

Готов работать по стандартам вашего предприятия (внешний вид чертежей, типовые сечения пиломатериалов и т.д.)

Немного о себе:

ФИО: Воротынцев Владислав Александрович, 1988 г.р.

Архитектор-конструктор со знанием норвежского языка.

В 2006-м, меня приняли на работу в компанию Scandic Construction.

В 2008-м году по заданию руководства Scandic Construction уехал в

Норвегию. Там успешно подтвердил знание норвежского языка, сдав

Bergentest, прошёл курсы подготовки конструкторов аранжированные

компанией IEC-HUS на базе SINTEF Byggforsk.

С 2009-го по 2012-й год – разработал линейку каркасных домов для сайта www.iec-hus.no, которые продолжают в настоящий момент экспортироваться в Норвегию