Мария Черешнева MChereshnevaMChereshneva
30 летРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка и дизайн сайтов
Привет! Меня зовут Мария. Я веб-дизайнер, фрилансер.
Мои работы вы можете посмотреть в портфолио или https://ru.pinterest.com/chereshnevamariya/мои-работы/
Предоставляю:
— Разработку прототипа и дизайн сайтов (лендингов, интрнет-магазинов, многостраничных сайтов)
— Создание адаптивных версий сайта для мобильных устройств и планшетов
— Дизайн банеров и обложек для социальных сетей
Гарантирую:
— Соблюдение сроков сдачи проекта
— Индивидуальный подход
— Пребывание на связи
— Приемлимые цены
КОНТАКТЫ
E-mail: [email protected]
VK: https://vk.com/mariyachereshneva
Skype: m-chereshneva
WhatsApp: +7(937)708-1551
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page для школы английского языка213 просмотров
- Landing page для актерского курса166 просмотров
- Landing page для школы плавания188 просмотров
- Интернет-магазин натуральной косметики191 просмотр