Разработка и дизайн сайтов

Привет! Меня зовут Мария. Я веб-дизайнер, фрилансер.

Мои работы вы можете посмотреть в портфолио или https://ru.pinterest.com/chereshnevamariya/мои-работы/

Предоставляю:

— Разработку прототипа и дизайн сайтов (лендингов, интрнет-магазинов, многостраничных сайтов)

— Создание адаптивных версий сайта для мобильных устройств и планшетов

— Дизайн банеров и обложек для социальных сетей

Гарантирую:

— Соблюдение сроков сдачи проекта

— Индивидуальный подход

— Пребывание на связи

— Приемлимые цены

КОНТАКТЫ

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/mariyachereshneva

Skype: m-chereshneva

WhatsApp: +7(937)708-1551