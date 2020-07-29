MDprogress

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Даже самые надежные механизмы рано или поздно выходят из строя. Чтобы неприятность произошла нескоро, придерживайтесь правил эксплуатации оборудования. Главное из них – не нагружать гидравлическую тележку больше, чем она способна выдержать. Старайтесь распределять нагрузку равномерно – это поможет избежать деформации вил. Гидропривод рохли нуждается в регулярном смазывании, предотвращении попадания грязи на узлы. Для сохранения полиуретанового покрытия колес старайтесь не использовать машину на шероховатом или неровном полу. В каталоге представлены популярные модели гидравлических тележек с грузоподъемностью от 2000 до 5000 кг. Выбирайте необходимую модификацию, а мы доставим оборудование в любой уголок России.